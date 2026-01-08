Лиам Лоусон: «В 2026-м пилоты начнут играть более значительную роль»

Лоусон высказался об изменениях в «Ф-1» в 2026-м.

Пилот «Рейсинг Буллз » считает, что при новых правилах гонщики будут играть еще большую роль в «Ф-1».

Новый регламент подразумевает распределение мощности мотора в соотношении 50 на 50: половина придется на ДВС, половина – на электрическую составляющую.

При этом у силовой установки останется только один модуль – MGU-K, модуль кинетической энергии. То есть в мощность перейдет энергия, собранная при торможении, из-за чего гонщикам придется пересмотреть подход к пилотажу.

«Очевидно, я пока не управлял новым болидом. Если исходить из того, что я понял в симуляторе, новая машина будет отличаться от всех предыдущих. Изменения будут огромными. Время, которое мы потратим на изучение каждого аспекта до первых тестов, имеет ключевое значение.

В 2026-м нам придется работать с количеством энергии – и это будет очень важно. Потенциально пилоты начнут играть более значительную роль. Нужно держать это в голове. Пилот теперь может сделать больше, чтобы повлиять на результат», – сказал Лоусон .

