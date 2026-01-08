  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джок Клиа о трудностях Хэмилтона в «Феррари»: «У Шумахера ушло пять лет на то, чтобы выиграть первый титул со Скудерией»
63

Джок Клиа о трудностях Хэмилтона в «Феррари»: «У Шумахера ушло пять лет на то, чтобы выиграть первый титул со Скудерией»

Бывший инженер «Феррари» заступился за Хэмилтона.

Бывший главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа высказался о трудностях, с которыми столкнулся Льюис Хэмилтона в дебютный сезон за Скудерию.

Клиа и прежде работал с британцем: Джок был его инженером по производительности в «Мерседесе».

«Я напомню другим, что, когда Михаэль [Шумахер] пришел в «Феррари», у команды ушло пять лет, прежде чем он выиграл титул. Изменения не происходят за ночь, и в середине сезона я сказал об этом некоторым людям. Я понимаю, что Льюису пришлось очень тяжело в прошлом году, он столкнулся со множеством трудностей.

Приятно напоминать людям о том, насколько сложна «Ф-1». Если бы Льюис пришел в команду и выиграл восьмой титул, то это бы в определенной степени принизило и обесценило данный вид спорта.

Посмотрите на Карлоса [Сайнса] в «Уильямсе»: спустя пять гонок люди удивлялись: «Ого, как же так? Я-то думал, что он опередит Алекса Албона». И посмотрите на него в конце года. Изменения не происходят за ночь. Думаю, отчасти огорчение Льюиса связано именно с этим.

Вернуть «Феррари» в центр внимания – это непросто. Ему нужно время. Льюис не сдастся просто потому, что 2025-й получился тяжелым. Он предвидел эти трудности. Хэмилтон вернется сильнее и круче в следующем году, он сделает все возможное, чтобы этот проект добился успеха», – отметил Клиа.

Хэмилтон мечтал создать суперкар с «Феррари» – проект отменили из-за провала в «Ф-1»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoУильямс
logoЛьюис Хэмилтон
logoКарлос Сайнс
logoФеррари
Джок Клиа
logoМихаэль Шумахер
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Алекс Данн об уходе из программы «Макларена»: «Решение было моим»
17 минут назад
Дакар-2026. Экстрем выиграл 7-й этап и догоняет Аль-Аттия в классе внедорожников, Ван ден Бринк лидирует в классе грузовиков
сегодня, 15:18
Гельмут Марко: «Ферстаппен и Риндт очень похожи в стиле пилотажа и стремлении всегда атаковать на пределе»
сегодня, 14:27
Технический директор «Астон Мартин»: «У команды есть все необходимое, чтобы добиться отличного результата. Провал недопустим»
сегодня, 13:37
Управляющий директор «Альпин»: «Обеспечим Колапинто всю необходимую поддержку»
сегодня, 12:54
Себастьян Буэми: «Некоторые решения Марко изменили «Ф-1» и автоспорт»
сегодня, 12:08
Серхио Перес: «Если бы Хэмилтон не перешел в «Мерседес», то шанс бы появился у меня»
сегодня, 11:24
Марцин Будковский о слухах про уход Пиастри из «Макларена»: «Вы бы покинули команду, у которой два титула подряд? Вероятно, нет»
сегодня, 11:02
Джонатан Уитли: «Никогда не думал, что стану руководителем команды «Ф-1»
сегодня, 10:16
Джеймс Воулз: «Уверен, «Мерседес» будет очень силен в 2026-м. У «Уильямса» же нет таких возможностей и средств»
сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00