Джок Клиа о трудностях Хэмилтона в «Феррари»: «У Шумахера ушло пять лет на то, чтобы выиграть первый титул со Скудерией»

Бывший инженер «Феррари» заступился за Хэмилтона.

Бывший главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа высказался о трудностях, с которыми столкнулся Льюис Хэмилтона в дебютный сезон за Скудерию.

Клиа и прежде работал с британцем: Джок был его инженером по производительности в «Мерседесе».

«Я напомню другим, что, когда Михаэль [Шумахер] пришел в «Феррари», у команды ушло пять лет, прежде чем он выиграл титул. Изменения не происходят за ночь, и в середине сезона я сказал об этом некоторым людям. Я понимаю, что Льюису пришлось очень тяжело в прошлом году, он столкнулся со множеством трудностей.

Приятно напоминать людям о том, насколько сложна «Ф-1». Если бы Льюис пришел в команду и выиграл восьмой титул, то это бы в определенной степени принизило и обесценило данный вид спорта.

Посмотрите на Карлоса [Сайнса] в «Уильямсе »: спустя пять гонок люди удивлялись: «Ого, как же так? Я-то думал, что он опередит Алекса Албона». И посмотрите на него в конце года. Изменения не происходят за ночь. Думаю, отчасти огорчение Льюиса связано именно с этим.

Вернуть «Феррари» в центр внимания – это непросто. Ему нужно время. Льюис не сдастся просто потому, что 2025-й получился тяжелым. Он предвидел эти трудности. Хэмилтон вернется сильнее и круче в следующем году, он сделает все возможное, чтобы этот проект добился успеха», – отметил Клиа.

