  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Габриэл Бортолето: «Сенна старался помочь журналистам разобраться в том, что он делал на трассе – это интересно»
0

Габриэл Бортолето: «Сенна старался помочь журналистам разобраться в том, что он делал на трассе – это интересно»

Бортолето высказался об Айртоне Сенне.

Пилот «Ауди» (команда провела прошлый сезон как «Заубер») рассказал о том, как на него повлияла личность трехкратного чемпиона «Ф-1» Айртона Сенны.

«Я думал об этом и было бы здорово [если бы он был здесь с нами]. Естественно, я бы хотел с ним встретиться и поговорить. Было бы потрясающе увидеть своего героя. Но порой в жизни невозможно получить все. Возможно, однажды я встречу его где-нибудь в другом месте.

Чему у него можно научиться? Дисциплине, самоотдаче, смышлености, а еще он был отличным человеком вне гонок. Если взять все это вместе, то именно эти качества сделали его тем пилотом, каким он стал.

И именно этому я стараюсь следовать. Айртон не только был хорошим пилотом, но и прекрасно относился к людям вне гонок. Из того, что я старался сделать: я слышал от многих журналистов, что он пытался им объяснить свои ощущения от управления болидом и помочь вам, ребята, разобраться – что довольно интересно.

Ваше дело – это непростая работа. Вы стараетесь объяснить миру, чем мы занимаемся как пилоты – и это хорошо. Я от многих слышал, что Сенна был хорош в плане объяснений. Он старался помочь разобраться в том, что он делал на трассе.

Все это сделало его легендой, великолепным пилотом, которому удалось оставить наследие на десятилетия – и оно будет длиться вечно», – сказал Бортолето.  

Габриэл Бортолето о самом ценном совете от Ферстаппена: «Не нужно слишком сильно переживать из-за ошибок»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoЗаубер
logoАуди
logoФормула-1
logoАйртон Сенна
logoГабриэл Бортолето
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Алекс Данн об уходе из программы «Макларена»: «Решение было моим»
19 минут назад
Дакар-2026. Экстрем выиграл 7-й этап и догоняет Аль-Аттия в классе внедорожников, Ван ден Бринк лидирует в классе грузовиков
сегодня, 15:18
Гельмут Марко: «Ферстаппен и Риндт очень похожи в стиле пилотажа и стремлении всегда атаковать на пределе»
сегодня, 14:27
Технический директор «Астон Мартин»: «У команды есть все необходимое, чтобы добиться отличного результата. Провал недопустим»
сегодня, 13:37
Управляющий директор «Альпин»: «Обеспечим Колапинто всю необходимую поддержку»
сегодня, 12:54
Себастьян Буэми: «Некоторые решения Марко изменили «Ф-1» и автоспорт»
сегодня, 12:08
Серхио Перес: «Если бы Хэмилтон не перешел в «Мерседес», то шанс бы появился у меня»
сегодня, 11:24
Марцин Будковский о слухах про уход Пиастри из «Макларена»: «Вы бы покинули команду, у которой два титула подряд? Вероятно, нет»
сегодня, 11:02
Джонатан Уитли: «Никогда не думал, что стану руководителем команды «Ф-1»
сегодня, 10:16
Джеймс Воулз: «Уверен, «Мерседес» будет очень силен в 2026-м. У «Уильямса» же нет таких возможностей и средств»
сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00