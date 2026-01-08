Габриэл Бортолето: «Сенна старался помочь журналистам разобраться в том, что он делал на трассе – это интересно»

Бортолето высказался об Айртоне Сенне.

Пилот «Ауди » (команда провела прошлый сезон как «Заубер ») рассказал о том, как на него повлияла личность трехкратного чемпиона «Ф-1» Айртона Сенны .

«Я думал об этом и было бы здорово [если бы он был здесь с нами]. Естественно, я бы хотел с ним встретиться и поговорить. Было бы потрясающе увидеть своего героя. Но порой в жизни невозможно получить все. Возможно, однажды я встречу его где-нибудь в другом месте.

Чему у него можно научиться? Дисциплине, самоотдаче, смышлености, а еще он был отличным человеком вне гонок. Если взять все это вместе, то именно эти качества сделали его тем пилотом, каким он стал.

И именно этому я стараюсь следовать. Айртон не только был хорошим пилотом, но и прекрасно относился к людям вне гонок. Из того, что я старался сделать: я слышал от многих журналистов, что он пытался им объяснить свои ощущения от управления болидом и помочь вам, ребята, разобраться – что довольно интересно.

Ваше дело – это непростая работа. Вы стараетесь объяснить миру, чем мы занимаемся как пилоты – и это хорошо. Я от многих слышал, что Сенна был хорош в плане объяснений. Он старался помочь разобраться в том, что он делал на трассе.

Все это сделало его легендой, великолепным пилотом, которому удалось оставить наследие на десятилетия – и оно будет длиться вечно», – сказал Бортолето.

