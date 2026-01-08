Хорнер сможет купить долю в «Альпин», начиная только с сентября 2026 года (Planet F1)

Хорнер столкнулся с трудностью в попытке стать совладельцем команды «Ф-1».

Как уже стало известно ранее, бывший руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер интересуется долей в команде «Альпин». Британец уже нашел инвесторов и хочет приобрести 24 процента акций коллектива, которые принадлежат американскому консорциуму Otro Capital.

Однако издание Planet F1 обнаружило документ, который не позволит решить этот вопрос в скором времени. Как выяснилось, акции, принадлежащие Otro Capital, могут быть проданы только спустя три года после подписания данного документа – который датирован 13 сентября 2023 года.

Более того, подчеркивается, что в любом случае сделка будет требовать одобрения со стороны главного владельца команды – концерна «Рено ».

Хорнер ведет переговоры о покупке доли в команде «Альпин» (De Telegraaf)

