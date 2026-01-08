  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Серхио Перес: «Быть напарником Ферстаппена – самая неблагодарная работа в «Ф-1». В «Ред Булл» знали, что уничтожают пилотов»
50

Серхио Перес: «Быть напарником Ферстаппена – самая неблагодарная работа в «Ф-1». В «Ред Булл» знали, что уничтожают пилотов»

Перес раскрыл отношение «Ред Булл» к проблемам вторых пилотов.

Пилот «Кадиллака» рассказал о подходе «Ред Булл» к работе со вторым пилотом команды – напарником Макса Ферстаппена.

Мексиканец выступал за коллектив из Милтон-Кейнса с 2021 по 2024 год.

«Кристиан [Хорнер, бывший руководитель «Ред Булл»] был предельно честен со мной во время нашего первого разговора. Он сказал: «У нас две машины, потому что так приходится. Но этот проект создан для Макса – он наш талант».

Может, у меня и была лучшая машина, но я выступал за очень непростую команду. Быть напарником Макса достаточно сложно. Но быть его напарником в «Ред Булл»? Это самая неблагодарная работа в «Формуле-1».

Тогда [в 2024-м перед уходом из команды] я спросил Кристиана, что они будут делать, если дела с Лиамом [Лоусоном] не сложатся. Он ответил, что всегда есть Юки [Цунода]. «А что, если и с Юки все пойдет не так?» – «У нас достаточно пилотов». На это я заявил, что команда их всех просто уничтожит. И он просто ответил: «Да, я знаю», – поделился Перес.

Серхио Перес: «Как только пришел в «Ред Булл», меня отправили к психологу. Один сеанс стоил 6000 фунтов стерлингов»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: ютуб-канал Осо Травы
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
logoЮки Цунода
Кадиллак
logoСерхио Перес
logoКристиан Хорнер
logoЛиам Лоусон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Алекс Данн об уходе из программы «Макларена»: «Решение было моим»
19 минут назад
Дакар-2026. Экстрем выиграл 7-й этап и догоняет Аль-Аттия в классе внедорожников, Ван ден Бринк лидирует в классе грузовиков
сегодня, 15:18
Гельмут Марко: «Ферстаппен и Риндт очень похожи в стиле пилотажа и стремлении всегда атаковать на пределе»
сегодня, 14:27
Технический директор «Астон Мартин»: «У команды есть все необходимое, чтобы добиться отличного результата. Провал недопустим»
сегодня, 13:37
Управляющий директор «Альпин»: «Обеспечим Колапинто всю необходимую поддержку»
сегодня, 12:54
Себастьян Буэми: «Некоторые решения Марко изменили «Ф-1» и автоспорт»
сегодня, 12:08
Серхио Перес: «Если бы Хэмилтон не перешел в «Мерседес», то шанс бы появился у меня»
сегодня, 11:24
Марцин Будковский о слухах про уход Пиастри из «Макларена»: «Вы бы покинули команду, у которой два титула подряд? Вероятно, нет»
сегодня, 11:02
Джонатан Уитли: «Никогда не думал, что стану руководителем команды «Ф-1»
сегодня, 10:16
Джеймс Воулз: «Уверен, «Мерседес» будет очень силен в 2026-м. У «Уильямса» же нет таких возможностей и средств»
сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00