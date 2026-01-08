Серхио Перес: «Быть напарником Ферстаппена – самая неблагодарная работа в «Ф-1». В «Ред Булл» знали, что уничтожают пилотов»

Перес раскрыл отношение «Ред Булл» к проблемам вторых пилотов.

Пилот «Кадиллака » рассказал о подходе «Ред Булл» к работе со вторым пилотом команды – напарником Макса Ферстаппена .

Мексиканец выступал за коллектив из Милтон-Кейнса с 2021 по 2024 год.

«Кристиан [Хорнер, бывший руководитель «Ред Булл»] был предельно честен со мной во время нашего первого разговора. Он сказал: «У нас две машины, потому что так приходится. Но этот проект создан для Макса – он наш талант».

Может, у меня и была лучшая машина, но я выступал за очень непростую команду. Быть напарником Макса достаточно сложно. Но быть его напарником в «Ред Булл»? Это самая неблагодарная работа в «Формуле-1».

Тогда [в 2024-м перед уходом из команды] я спросил Кристиана, что они будут делать, если дела с Лиамом [Лоусоном] не сложатся. Он ответил, что всегда есть Юки [Цунода ]. «А что, если и с Юки все пойдет не так?» – «У нас достаточно пилотов». На это я заявил, что команда их всех просто уничтожит. И он просто ответил: «Да, я знаю», – поделился Перес.

