  • Андреа Стелла: «У «Макларена» один из сильнейших технических отделов, с которыми мне приходилось работать»
Андреа Стелла: «У «Макларена» один из сильнейших технических отделов, с которыми мне приходилось работать»

В «Макларене» похвалили технический отдел.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла отметил роль технического отдела в успехах команды, которая в сезоне-2025 выиграла второй Кубок конструкторов подряд.

«В конечном итоге техническая команда разработала и создала болид, начиная с 9-го или 10-го места по темпу на старте сезона-2023. К концу года машина стала одной из лучших в пелотоне, а затем постепенно превратилась непосредственно в лучшую, утвердившись в этой роли в 2025-м.

«Ред Булл» составил нам серьезную конкуренцию во второй части 2025-го, когда мы уже прекратили развитие болида.

У «Макларена» сильная техническая команда. Нам очень помогает вклад [технического директора по аэродинамике] Питера Продрому, [главного конструктора] Роба Маршалла, [технического директора по инженерным вопросам] Нила Холди, [директора по проектированию] Марка Ингема, [директора по аэродинамике] Джузеппе Пеше, [технического директора по производительности] Марка Темпла.

Думаю, это один из сильнейших технических отделов, с которыми мне приходилось работать за всю свою 26-летнюю карьеру в «Формуле-1». А это значит, что в будущем мы продолжим придерживаться тех же методов работы, стандартов и подходов к разработке болида – что вселяет в нас оптимизм относительно сезона-2026», – подчеркнул Стелла.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Питер Продрому
logoМакларен
logoФормула-1
Роб Маршалл
logoАндреа Стелла
