«Ауди» проведет съемочный день в Барселоне 9 января

«Ауди» протестирует болид раньше конкурентов.

Как сообщает RacingNews365, «Ауди » выкатит болид на трассу еще до первых предсезонных тестов: в ближайшую пятницу, 9 января, команда проведет один из двух разрешенных за сезон съемочных дней на трассе в Барселоне.

В рамках заездов коллективу будет позволено проехать максимум 200 км (42 круга). При этом будут использоваться специальные шины «Пирелли» – вместо тех, что применяются на Гран-при.

Первые из трех предсезонных тестов тоже пройдут в Барселоне – с 26 по 30 января, в закрытом формате.

