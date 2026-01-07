Дакар-2026. Латеган выиграл 4-й этап и возглавил зачет во внедорожниках, в мотоциклах и грузовиках тоже сменились лидеры
Завершился 4-й этап ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.
Хенк Латеган («Тойота») одержал победу на спецучастке, что позволило ему выйти на первую строчку в категории внедорожников.
В мотоциклах второй этап подряд хорошо проводит Тоша Шарейна («Хонда»), которому удалось стать лидером в классе после 4-го этапа.
Категория мотовездеходов не встретила изменений: этап выиграл сохраняющий лидерство в зачете Брок Хигер («Полярис»).
Мартин Мацик («Ивеко») одержал победу на 4-м спецучастке и возглавил зачет грузовиков, оттеснив лидировавшего прежде Митчела ван ден Бринка («ММ Текнолоджи»).
Ралли Дакар
7 января 2026 года
4-й этап
Внедорожники
1. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») – 4:47.08
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +7.03
3. Марек Гочал (Польша, «Тойота») +14.15
5. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +17.54
12. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +26.39
13. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +27.06
21. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +35.47
27. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +50.36
Положение после 4-го этапа
1. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») – 16:29.15
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +3.55
3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +13.00
4. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +15.53
8. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +19.57
12. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +26.16
53. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +6:25.21
Мотоциклы
1. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») – 4:31.56
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +0.06
3. Скайлер Хоус (США, «Хонда») +0.10
Положение после 4-го этапа
1. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») – 16:45.40
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +0.00
3. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +1.24
Мотовездеходы SSV
1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 5:21.48
2. Жоао Монтейру (Португалия, «Кан-Ам») +16.02
3. Жоао Диаш (Португалия, «Полярис») +16.40
Положение после 4-го этапа
1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 18:30.35
2. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +31.31
3. Алешандре Пинту (Португалия, «Полярис») +47.56
Грузовики
1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 5:40.19
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +12.49
3. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +18.09
Положение после 4-го этапа
1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 19:11.37
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +4.28
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +30.02
