  • Дакар-2026. Латеган выиграл 4-й этап и возглавил зачет во внедорожниках, в мотоциклах и грузовиках тоже сменились лидеры
0

Дакар-2026. Латеган выиграл 4-й этап и возглавил зачет во внедорожниках, в мотоциклах и грузовиках тоже сменились лидеры

Завершился 4-й этап ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.

Хенк Латеган («Тойота») одержал победу на спецучастке, что позволило ему выйти на первую строчку в категории внедорожников.

В мотоциклах второй этап подряд хорошо проводит Тоша Шарейна («Хонда»), которому удалось стать лидером в классе после 4-го этапа.

Категория мотовездеходов не встретила изменений: этап выиграл сохраняющий лидерство в зачете Брок Хигер («Полярис»).

Мартин Мацик («Ивеко») одержал победу на 4-м спецучастке и возглавил зачет грузовиков, оттеснив лидировавшего прежде Митчела ван ден Бринка («ММ Текнолоджи»).

Ралли Дакар

7 января 2026 года

4-й этап

Внедорожники

1. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») – 4:47.08

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +7.03

3. Марек Гочал (Польша, «Тойота») +14.15

5. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +17.54

12. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +26.39

13. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +27.06

21. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +35.47

27. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +50.36

Положение после 4-го этапа

1. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») – 16:29.15

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +3.55

3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +13.00

4. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +15.53

8. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +19.57

12. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +26.16

53. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +6:25.21

Мотоциклы

1. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») – 4:31.56

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +0.06

3. Скайлер Хоус (США, «Хонда») +0.10

Положение после 4-го этапа

1. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») – 16:45.40

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +0.00

3. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +1.24

Мотовездеходы SSV

1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 5:21.48

2. Жоао Монтейру (Португалия, «Кан-Ам») +16.02

3. Жоао Диаш (Португалия, «Полярис») +16.40

Положение после 4-го этапа

1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 18:30.35

2. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +31.31

3. Алешандре Пинту (Португалия, «Полярис») +47.56

Грузовики

1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 5:40.19

2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +12.49

3. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +18.09

Положение после 4-го этапа

1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 19:11.37

2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +4.28

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +30.02

Дакар-2026. Действующий победитель рейда Язид Аль-Раджи сошел с дистанции на 4-м этапе

Расписание этапов «Дакара-2026»
 
 

