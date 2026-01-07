Серхио Перес: «Норрис прошел через то же, что и я – когда болид не подходил его стилю»

Перес высказался о титуле Норриса.

Пилот «Кадиллака » поделился мнением о чемпионстве Ландо Норриса в сезоне-2025.

«Думаю, он провел хороший сезон, да? Когда он прошел через то же, что и я, когда машина не подходила его стилю, ему пришлось очень непросто – но он никогда не сдавался. Он перевернул ситуацию, когда «Макларен » подстроил болид под его предпочтения», – отметил Перес .

