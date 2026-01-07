Серхио Перес: «Норрис прошел через то же, что и я – когда болид не подходил его стилю»
Перес высказался о титуле Норриса.
Пилот «Кадиллака» поделился мнением о чемпионстве Ландо Норриса в сезоне-2025.
«Думаю, он провел хороший сезон, да? Когда он прошел через то же, что и я, когда машина не подходила его стилю, ему пришлось очень непросто – но он никогда не сдавался. Он перевернул ситуацию, когда «Макларен» подстроил болид под его предпочтения», – отметил Перес.
Кто из пилотов «Ф-1» отработал зарплату в 2025-м? Есть сюрпризы
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: ютуб-канал Осо Травы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости