  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Серхио Перес: «Норрис прошел через то же, что и я – когда болид не подходил его стилю»
7

Серхио Перес: «Норрис прошел через то же, что и я – когда болид не подходил его стилю»

Перес высказался о титуле Норриса.

Пилот «Кадиллака» поделился мнением о чемпионстве Ландо Норриса в сезоне-2025.

«Думаю, он провел хороший сезон, да? Когда он прошел через то же, что и я, когда машина не подходила его стилю, ему пришлось очень непросто – но он никогда не сдавался. Он перевернул ситуацию, когда «Макларен» подстроил болид под его предпочтения», – отметил Перес.

Кто из пилотов «Ф-1» отработал зарплату в 2025-м? Есть сюрпризы
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: ютуб-канал Осо Травы
logoМакларен
Кадиллак
logoСерхио Перес
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
ФИА проведет встречу с производителями 22 января, чтобы обсудить спорные моторы «Мерседеса» и «Ред Булл» (The Race)
48 минут назад
Дэвид Култхард: «Пиастри отлично выглядел вплоть до этапа в Баку»
сегодня, 15:01
«Ауди» провела съемочный день в Барселоне
сегодня, 14:29Видео
Себастьян Буэми о подготовке «Ред Булл» к сезону-2026: «Можешь считать, что отлично поработал, но если кто-то справился лучше – то выйдет дерьмово»
сегодня, 13:33
«Феррари» представила название нового болида – SF-26
сегодня, 12:41Видео
Маттиа Бинотто о перспективах «Ауди»: «Если провести простые подсчеты, то можно увидеть, как долго Тодт вел «Феррари» к победам»
сегодня, 11:15
Болид «Бенеттона» Шумахера 1992 года продадут на аукционе. Его оценивают в 8,5 миллионов евро
сегодня, 10:40
Дэвид Култхард: «Макларен» может искренне считать, что не отдает предпочтение конкретному пилоту»
сегодня, 10:08
Джок Клиа: «Правила 2026 года не повторят ситуацию 2014-го»
сегодня, 09:33
Энтони Хэмилтон объявил о создании собственной гоночной серии
сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00