  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Габриэл Бортолето о самом ценном совете от Ферстаппена: «Не нужно слишком сильно переживать из-за ошибок»
1

Габриэл Бортолето о самом ценном совете от Ферстаппена: «Не нужно слишком сильно переживать из-за ошибок»

Бортолето поделился советом Ферстаппена, который считает самым ценным.

Пилот «Ауди» (команда провела прошедший сезон как «Заубер») Габриэл Бортолето ответил на вопрос, какой совет из тех, что ему дал Макс Ферстаппен, был самым ценным.

«Он дал мне много советов, трудно выбрать один. Но давайте возьмем тот, что я слышал недавно. В свой дебютный сезон я допустил много ошибок – и мне не нужно слишком сильно переживать, если я ошибаюсь.

Именно за счет ошибок ты становишься лучше. Все их совершают. Не нужно из-за этого убиваться, поскольку они все равно будут случаться. Нужно просто извлечь уроки и двинуться дальше.

Это достаточно простые слова, которые многие говорят – но когда ты их слышишь из уст человека, который столько достиг, это значит гораздо больше», – сказал Бортолето.

Кто из пилотов «Ф-1» отработал зарплату в 2025-м? Есть сюрпризы
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
logoГабриэл Бортолето
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЗаубер
logoАуди
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
ФИА проведет встречу с производителями 22 января, чтобы обсудить спорные моторы «Мерседеса» и «Ред Булл» (The Race)
48 минут назад
Дэвид Култхард: «Пиастри отлично выглядел вплоть до этапа в Баку»
сегодня, 15:01
«Ауди» провела съемочный день в Барселоне
сегодня, 14:29Видео
Себастьян Буэми о подготовке «Ред Булл» к сезону-2026: «Можешь считать, что отлично поработал, но если кто-то справился лучше – то выйдет дерьмово»
сегодня, 13:33
«Феррари» представила название нового болида – SF-26
сегодня, 12:41Видео
Маттиа Бинотто о перспективах «Ауди»: «Если провести простые подсчеты, то можно увидеть, как долго Тодт вел «Феррари» к победам»
сегодня, 11:15
Болид «Бенеттона» Шумахера 1992 года продадут на аукционе. Его оценивают в 8,5 миллионов евро
сегодня, 10:40
Дэвид Култхард: «Макларен» может искренне считать, что не отдает предпочтение конкретному пилоту»
сегодня, 10:08
Джок Клиа: «Правила 2026 года не повторят ситуацию 2014-го»
сегодня, 09:33
Энтони Хэмилтон объявил о создании собственной гоночной серии
сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00