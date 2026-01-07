Габриэл Бортолето о самом ценном совете от Ферстаппена: «Не нужно слишком сильно переживать из-за ошибок»

Бортолето поделился советом Ферстаппена, который считает самым ценным.

Пилот «Ауди » (команда провела прошедший сезон как «Заубер ») Габриэл Бортолето ответил на вопрос, какой совет из тех, что ему дал Макс Ферстаппен , был самым ценным.

«Он дал мне много советов, трудно выбрать один. Но давайте возьмем тот, что я слышал недавно. В свой дебютный сезон я допустил много ошибок – и мне не нужно слишком сильно переживать, если я ошибаюсь.

Именно за счет ошибок ты становишься лучше. Все их совершают. Не нужно из-за этого убиваться, поскольку они все равно будут случаться. Нужно просто извлечь уроки и двинуться дальше.

Это достаточно простые слова, которые многие говорят – но когда ты их слышишь из уст человека, который столько достиг, это значит гораздо больше», – сказал Бортолето.

Кто из пилотов «Ф-1» отработал зарплату в 2025-м? Есть сюрпризы

