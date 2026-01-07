Габриэл Бортолето о самом ценном совете от Ферстаппена: «Не нужно слишком сильно переживать из-за ошибок»
Пилот «Ауди» (команда провела прошедший сезон как «Заубер») Габриэл Бортолето ответил на вопрос, какой совет из тех, что ему дал Макс Ферстаппен, был самым ценным.
«Он дал мне много советов, трудно выбрать один. Но давайте возьмем тот, что я слышал недавно. В свой дебютный сезон я допустил много ошибок – и мне не нужно слишком сильно переживать, если я ошибаюсь.
Именно за счет ошибок ты становишься лучше. Все их совершают. Не нужно из-за этого убиваться, поскольку они все равно будут случаться. Нужно просто извлечь уроки и двинуться дальше.
Это достаточно простые слова, которые многие говорят – но когда ты их слышишь из уст человека, который столько достиг, это значит гораздо больше», – сказал Бортолето.
