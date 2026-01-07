Дэвид Култхард о сравнении Ферстаппена и Хэмилтона: «Выберу Макса. Льюис не смог обыграть Расселла и Леклера – у него уже нет той скорости»

Култхард сравнил Ферстаппена и Хэмилтона.

Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард считает, что Макс Ферстаппен превзошел Льюиса Хэмилтона , и привел несколько причин.

«Я думаю, что каждое поколение должно быть лучше предыдущего. В этом суть эволюции. Мне кажется, здесь происходит пересечение поколений.

Хэмилтон потрясающий, но здесь возникает некое своего рода несоответствие… все это личное мнение, но я нахожу Макса очень рассудительным.

Это просто Макс. Он настоящий. Мы знаем, что когда он дает интервью или выступает на пресс-конференциях, то если он недоволен, он об этом говорит. Он не стесняется заявить о своем недовольстве. Он непреклонен в своих убеждениях.

Если он доволен, то вы это видите. Если ему что-то не нравится, то вы тоже это замечаете. Так что я выберу Ферстаппена. Их очень тяжело разделять, если говорить о Хэмилтоне, когда он был на пике.

Не уверен, что Льюис все еще показывает свой пик. Спорно, когда об этом говорит такой неудачник, как я, но мне кажется, что великие пилоты едут наравне со своими напарниками или превосходят их. Но последние пару лет, если я не ошибаюсь, Льюис не смог обыграть Джорджа [Расселла], и нет ощущения, что он сильнее Шарля [Леклера ].

Если отложить мнения в сторону и обратиться к единственным двум вещам, которые важны в «Ф-1», – секундомеру и клетчатому флагу, то, мне кажется, у Льюиса уже нет той максимальной скорости. Но ему все равно нужно отдать должное.

Что касается Макса, то все еще есть чувство, что он продолжает прогрессировать. Ощущение, будто он способен выжать еще больше. И ты только задаешься вопросом: «Как далеко способен зайти этот парень?» – высказался Култхард.

