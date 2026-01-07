Серхио Перес: «Как только пришел в «Ред Булл», меня отправили к психологу. Один сеанс стоил 6000 фунтов стерлингов»

Перес сказал, что «Ред Булл» оплачивал ему психолога.

Пилот «Кадиллака » рассказал об опыте работы с психологом во время выступлений за «Ред Булл» с 2021 по 2024 год.

«Как только я пришел в «Ред Булл», по ходу первых гонках, когда мне не удавалось добиться хороших результатов, они мне сказали: «Тебе нужен психолог».

Как-то раз я приехал на базу «Ред Булл», и мне сказали: «Вот держи свой счет». Там было 6000 фунтов стерлингов за визит к психологу. Я их попросил переправить это Гельмуту [Марко, тогдашнему советнику «Ред Булл »], чтобы он все оплатил. Один сеанс стоил 6000 фунтов.

Гельмут спросил у меня, как все прошло. Я ответил, что все замечательно и что благодаря этому сеансу чувствую себя готовым. И так мы работали на протяжении трех лет. Когда психолог помог мне со всем разобраться, начали появляться результаты. Сеанс сработал.

Последние годы [в «Ред Булл»] я очень часто просил о помощи. Результаты все никак не появлялись. Я пытался найти темп везде – но в глубине души прекрасно понимал, что невозможно ехать быстро, когда машина вынуждает тебя думать о том, что случится, как нужно поступить, в каком повороте ты вот-вот разобьешься.

И при всем при этом команда настроена против тебя. На публике было очень сложно [держать себя в руках]. Думаю, что выдержать подобное может только очень сильный духом человек», – отметил Перес.

