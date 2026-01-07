Отец Бьянки сообщил о краже нескольких картов – один из них принадлежал Жюлю

Семья Бьянки заявила, что ее обокрали.

Филипп Бьянки – отец Жюля – сообщил в соцсетях о том, что грабители украли несколько картов JB17 Forever.

Жюль Бьянки – последний пилот «Ф-1», который скончался от травм, полученных в гонке. Француз, выступавший за «Марусю», столкнулся с эвакуатором во время дождевого Гран-при Японии-2014 и умер спустя девять месяцев, 17 июля 2015 года. Номер 17, под которым гонялся Жюль, был выведен из обращения.

«Дорогие друзья, обращаюсь к своей картинговой семье. Сегодня нас ограбили. Воры, не испытывав угрызений совести, угнали 9 машин с шасси JB17 Forever.

Что еще серьезнее, они украли последний карт Жюля – KZ125, модель ART GP. Плюс угнали карты моих внуков. Помимо ценности самих машин, нас это ранит по сентиментальным причинам. Спасибо – если вы увидите карты JB17, сообщите мне. Заранее спасибо», – заявил Филипп Бьянки.

