Дакар-2026. Действующий победитель рейда Язид Аль-Раджи сошел с дистанции на 4-м этапе

Победитель «Дакара» 2025 года досрочно завершил заезд из-за возникших проблем.

Выступающий на «Тойоте» действующий победитель «Дакара» в классе внедорожников Язид Аль-Раджи не сможет продолжить участие в марафоне.

На 234 км четвертого этапа у пилота возникли технические проблемы, которые оказалось невозможно исправить по ходу участка. После финиша этапа Аль-Раджи все равно может продолжить участие в «Дакаре» – однако из зачета он выбывает.

