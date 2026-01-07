«Тойота» представила новый гиперкар в WEC и объявила о переименовании европейского подразделения

«Тойота» провела масштабный ребрендинг.

«Тойота » показала обновленный гиперкар TR010, который примет участие в сезоне-2026 чемпионата мира по гонкам на выносливость – включая «24 часа Ле-Мана».

При этом компания объявила о крупных изменениях в наименованиях ее команд. Так, гоночное подразделение в Кельне (к которому, в частности, относится команда в WEC ) перестанет называться Toyota Gazoo Racing и станет просто Toyota Racing.

Gazoo Racing превратится в отдельный бренд – под которым, например, будет выступать команда в чемпионате мира по ралли WRC с 2027 года (так как заявки на грядущий сезон уже оформлены).

При этом титульным спонсором «Хааса » в «Формуле-1» останется Toyota Gazoo Racing.

Фото: Autosport

