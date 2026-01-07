Серхио Перес: «Когда боролся за вице-чемпионство в 2023-м, мой сын лежал в больнице с пневмонией»

Перес поделился тяжелыми воспоминаниями о карьере в «Ред Булл».

Пилот «Кадиллака» раскрыл трудности, с которыми ему пришлось столкнуться во время выступлений за команду из Милтон-Кейнса.

Мексиканец был гонщиком «Ред Булл» с 2021 по 2024 год.

«Я отдал команде всего себя, и «Ред Булл» ответил мне тем же. Думаю, мы с ними благодарны друг другу за совместную работу. У меня со всеми отличные отношения: раз в неделю я разговариваю с [главным акционером] Чалермом [Ювидьей].

Такова жизнь: ты полагаешься на результат – но всегда нужно быть благодарным. И я благодарен «Ред Булл», ведь этот период изменил мою жизнь.

Когда я боролся за второе место с [Льюисом] Хэмилтоном в Катаре [в 2023-м], мой сын Эмилио лежал в больнице с пневмонией. Я стал бы первым пилотом, которому удалось принести «Ред Булл» вице-чемпионство в личном зачете при чемпионстве другого пилота команды.

Я поговорил с доктором и спросил, насколько все серьезно и не грозит ли смерть моему сыну. И затем я провел целую неделю в симуляторе. Команда удивлялась: что, мол, этот безумец здесь делает? Это просто пример того, что я выкладывался на полную ради «Ред Булл». Я выступал очень успешно с учетом моих обстоятельств. Я выложился на полную», – рассказал Перес.

Серхио Перес: «Быть напарником Ферстаппена в «Ред Булл» очень сложно – это лучшая и худшая работа в «Ф-1»

