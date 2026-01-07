  • Спортс
  • Жак Вильнев: «Новые правила «Ф-1» могут оказаться потрясающими, а могут обернуться провалом»
Жак Вильнев: «Новые правила «Ф-1» могут оказаться потрясающими, а могут обернуться провалом»

Вильнев поделился прогнозом на сезон-2026.

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о грядущем сезоне, который станет первым в рамках новых правил.

Главная особенность регламента 2026 года – активная аэродинамика и новая силовая установка. Что касается второй, то мощность двигателя теперь будет распределена пополам: половина придется на ДВС, половина – на электрическую составляющую.  

«В 2026-м будут большие отрывы. Многое предстоит узнать, пилотам придется привыкнуть к работе с батареей и к подвижным антикрыльям.

Мы не знаем, чего ждать. Новые правила могут оказаться потрясающими, а могут обернуться провалом. Не все пилоты и команды смогут хорошо адаптироваться к таким большим изменениям», – отметил Вильнев.

За четверть века «Ф-1» почти не изменилась. Почему мы не пришли к летающим машинам?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoФормула-1
logoЖак Вильнев
регламент
