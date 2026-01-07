Чжоу Гуаньюй: «Кадиллак» движется в правильном направлении»

Чжоу доволен новой командой в «Ф-1».

Резервист «Кадиллака» Чжоу Гуаньюй поделился мыслями о новом коллективе, который дебютирует в «Ф-1» в грядущем сезоне.

«Думаю, в случае с новой командой нельзя сказать, что, начиная с первой гонки в «Ф-1», она будет бороться за самые высокие позиции и будет с легкостью финишировать в первой десятке.

Команду нужно построить. Многие середняки начинали с нуля – они все выстраивали. Все сводится к тому, чтобы найти подходящих людей и создать подходящую атмосферу, нужно действовать без спешки. Думаю, в этом плане Грэм [Лоудон, руководитель «Кадиллака»] отлично справляется.

Кто знает, что произойдет – это все под вопросом, поскольку в этом сезоне будет действовать новый регламент, поэтому никаких ожиданий нет. Могу сказать, что, если посмотреть на развитие команды за последние недели и месяцы, она определенно движется в правильном направлении – которое позволит ей стать сильнее и лучше», – отметил Чжоу.

Чжоу Гуаньюй стал резервным пилотом «Кадиллака»

