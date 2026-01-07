Ламбьязе все еще может покинуть «Ред Булл» – после сезона-2026 (Autosport)

В СМИ сообщили, что уход гоночного инженера Ферстаппена остается допустимым.

Издание Autosport подтвердило ранее появившуюся информацию о том, что Джанпьеро Ламбьязе – гоночный инженер Макса Ферстаппена – останется в «Ред Булл» в следующем сезоне и что его контракт рассчитан до конца 2027-го.

Однако утверждается, что это не исключает его будущего ухода в другую команду – о чем ходили слухи на протяжении последних недель. По данным Autosport, Ламбьязе может покинуть «Ред Булл» уже после 2026-го.

Контракт при этом не станет помехой. Ранее из команды ушел руководитель стратегического отдела Уилл Кортни (теперь он спортивный директор «Макларена»): его контракт действовал до середины 2026-го, однако стороны смогли договориться о досрочном переходе.

