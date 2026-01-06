Дакар-2026. Гатри выиграл 3-й этап и возглавил класс внедорожников, лидеры в мотоциклах и грузовиках сохранили позиции

Завершился 3-й этап ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.

В категории внедорожников произошли изменения: выигравший доп Митч Гатри («Форд») смог пробиться в лидеры рейда. Занимавший ранее 1-ю строчку Аль-Аттия («Дачиа») откатился на 10-е место.

Пилот «КТМ» Даниэль Сандерс сохранил лидерство в категории мотоциклов. Тоша Шарейна («Хонда») выиграл этап и вырвался на вторую строчку зачета.

В мотовездеходах этап выиграл Брок Хигер («Полярис») – он же возглавил категорию.

В грузовиках изменений не произошло: победитель этапа Митчел ван ден Бринк («ММ Текнололоджи») продолжает лидировать.

Ралли Дакар

6 января 2026 года

3-й этап

Внедорожники

1. Митч Гатри (США, «Форд») – 4:04.32

2. Мартин Прокоп (Чехия, «Форд») +5.23

3. Гай Боттерилл (ЮАР, «Тойота») +5.23

4. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +5.46

7. Карлос Сайнс -старший (Испания, «Форд») +7.31

9. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +7.36

10. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +9.24

16. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +16.51

19. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +22.11

23. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +23.51

24. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +25.25

Положение после 3-го этапа

1. Митч Гатри (США, «Форд») – 11:27.20

2. Мартин Прокоп (Чехия, «Форд») +0.26

3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +1.08

4. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +3.34

6. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +5.16

10. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +11.39

11. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота ») +14.47

12. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +16.50

19. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +29.56

61. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд ») +5:49.32

Мотоциклы

1. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») – 4:26.39

2. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +3.28

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +4.17

Положение после 3-го этапа

1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 12:12.31

2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +1.13

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +3.07

Мотовездеходы SSV

1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 4:38.09

2. Гонсалу Геррейру (Португалия, «Полярис») +5.18

3. Жоао Монтейру (Португалия, Кан-Ам») +5.32

Положение после 3-го этапа

1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 13:08.47

2. Гонсалу Геррейру (Португалия, «Полярис») +0.43

3. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +11.07

Грузовики

1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 4:52.59

2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +1.02

3. Ричард де Гроот (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +3.35

Положение после 3-го этапа

1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 13:22.57

2. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +8.21

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +8.54

