Дакар-2026. Гатри выиграл 3-й этап и возглавил класс внедорожников, лидеры в мотоциклах и грузовиках сохранили позиции
Завершился 3-й этап ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.
В категории внедорожников произошли изменения: выигравший доп Митч Гатри («Форд») смог пробиться в лидеры рейда. Занимавший ранее 1-ю строчку Аль-Аттия («Дачиа») откатился на 10-е место.
Пилот «КТМ» Даниэль Сандерс сохранил лидерство в категории мотоциклов. Тоша Шарейна («Хонда») выиграл этап и вырвался на вторую строчку зачета.
В мотовездеходах этап выиграл Брок Хигер («Полярис») – он же возглавил категорию.
В грузовиках изменений не произошло: победитель этапа Митчел ван ден Бринк («ММ Текнололоджи») продолжает лидировать.
Ралли Дакар
6 января 2026 года
3-й этап
Внедорожники
1. Митч Гатри (США, «Форд») – 4:04.32
2. Мартин Прокоп (Чехия, «Форд») +5.23
3. Гай Боттерилл (ЮАР, «Тойота») +5.23
4. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +5.46
7. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +7.31
9. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +7.36
10. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +9.24
16. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +16.51
19. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +22.11
23. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +23.51
24. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +25.25
Положение после 3-го этапа
1. Митч Гатри (США, «Форд») – 11:27.20
2. Мартин Прокоп (Чехия, «Форд») +0.26
3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +1.08
4. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +3.34
6. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +5.16
10. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +11.39
11. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +14.47
12. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +16.50
19. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +29.56
61. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +5:49.32
Мотоциклы
1. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») – 4:26.39
2. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +3.28
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +4.17
Положение после 3-го этапа
1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 12:12.31
2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +1.13
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +3.07
Мотовездеходы SSV
1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 4:38.09
2. Гонсалу Геррейру (Португалия, «Полярис») +5.18
3. Жоао Монтейру (Португалия, Кан-Ам») +5.32
Положение после 3-го этапа
1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 13:08.47
2. Гонсалу Геррейру (Португалия, «Полярис») +0.43
3. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +11.07
Грузовики
1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 4:52.59
2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +1.02
3. Ричард де Гроот (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +3.35
Положение после 3-го этапа
1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 13:22.57
2. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +8.21
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +8.54
