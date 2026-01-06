Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Ферстаппен выступает на высочайшем уровне – не видел такого десятилетиями»

Бывший пилот «Ф-1» рассказал, чем его удивил Ферстаппен.

Экс-пилот «Ф-1» Дерек Дейли назвал уникальную особенность, которой, по его мнению, обладает Макс Ферстаппен .

«Макс обладает уникальной способностью считывать окружение – он делает это гораздо лучше других пилотов. Он способен мгновенно принимать решения, считывая происходящие на трассе события – начиная со старта, с первого поворота.

И он способен поставить себя в более выгодную позицию, чем другие. Скажем, он понимает, что нужно квалифицироваться на поуле: он способен четко определить пределы работы машины, чтобы выполнить эту задачу. В современной «Ф-1» никто другой так не может.

Его вторая способность – оставаться эмоционально нейтральным, пока светофор еще горит красным. Он стартует и уже в самом первом повороте находит наиболее выгодную позицию – иными словами, он контролирует гонку. Он выступает на высочайшем уровне – я не видел такого десятилетиями», – сказал Дейли.

