Ламбьязе останется гоночным инженером Ферстаппена в «Ред Булл» (De Telegraaf)

Гоночный инженер Ферстаппена продолжит работать в «Ред Булл», пишет De Telegraaf.

По данным нидерландского журналиста Эрика ван Харена, Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена , не планирует покидать «Ред Булл » в ближайшее время.

Сообщается, что контракт Ламбьязе рассчитан до конца 2027 года.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что инженер может покинуть команду, перейдя в «Уильямс» или «Астон Мартин».

