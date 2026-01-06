Ламбьязе останется гоночным инженером Ферстаппена в «Ред Булл» (De Telegraaf)
Гоночный инженер Ферстаппена продолжит работать в «Ред Булл», пишет De Telegraaf.
По данным нидерландского журналиста Эрика ван Харена, Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена, не планирует покидать «Ред Булл» в ближайшее время.
Сообщается, что контракт Ламбьязе рассчитан до конца 2027 года.
Ранее в прессе появлялись слухи о том, что инженер может покинуть команду, перейдя в «Уильямс» или «Астон Мартин».
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: De Telegraaf
