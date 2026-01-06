Фредерик Вассер: «Огорчился, когда в прошлом сезоне СМИ опорочили имя технического директора «Феррари»
Вассер недоволен освещением технической работы «Феррари» в медиа.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отметил, что ему не нравится звучавшая на протяжении сезона-2025 критика технического директора Скудерии Лоика Серры.
«Энрико [Кардиле, бывший технический директор «Феррари»] покинул команду в июне 2024-го, а Лоик присоединился к нам в октябре 2024-го. Это значит, что к тому моменту машина уже была практически спроектирована.
Вот почему я был несколько огорчен, когда в какой-то момент в прошлом сезоне [СМИ] опорочили имя Лоика. Мне кажется, это было несправедливо. В конце концов машина следующего сезона станет первым болидом [«Феррари»], который создал Лоик», – сказал Вассер.
