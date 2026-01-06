Зак Браун: «Макларен» старается дестабилизировать другие команды в «Ф-1». Занимаемся этим на каждом уровне»

В «Макларене» высказались о суровости борьбы в «Формуле-1».

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун прокомментировал уровень конкуренции в «Формуле-1».

«Откуда берутся наши соперники? Да отовсюду. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть: с точки зрения пилотов, команд, спонсоров, сотрудников.

Мы ведем упорную борьбу, что, по-моему, очень хорошо отражено в [документальном сериале] Drive to Survive. В нашем спорте вне трассы происходит такая же активная борьба, как и на треке. Здесь очень много политики.

Я не эксперт в других видах спорта, но в нашем деле мы стараемся дестабилизировать другие команды. Так что мы не ограничиваемся стремлением усилить собственный коллектив.

Андреа [Стелла], наш руководитель, называет это отравленным печеньем, ведь мы пытаемся… Вы видите это на примере пилотов, не так ли? Они обмениваются колкостями – и все это попытка залезть друг к другу в голову, вывести соперника из равновесия. Мы занимаемся этим на каждом уровне», – сказал Браун.

