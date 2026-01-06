Пилот «Феррари» в гонках на выносливость Пьер Гвиди: «Если у молодых пилотов нет возможности попасть в «Ф-1», предложил бы отправиться в WEC»

Гонщик «Феррари» из WEC предложил юниорам выбрать другие серии вместо «Ф-1».

Пилот «Феррари» в гонках на выносливость Алессандро Пьер Гвиди поделился мнением о том, что новый чемпион «Ф-2» Леонардо Форнароли не смог найти себе место в «Ф-1».

«Когда я был моложе, то решил начать карьеру в гонках на выносливость. Это спасло мою карьеру. По многим причинам у меня не было возможности участвовать в гонках на одноместных машинах. Главная проблема заключалась в деньгах.

Думаю, сейчас чемпионат [WEC ] значительно вырос. Благодаря тому, что «Феррари» вернулась в высший класс, чемпионат вырос. Прямо сейчас WEC – самый серьезный чемпионат в автоспорте после «Ф-1». У меня есть ощущение, что мы сокращаем отставание от «Ф-1», в то время как несколько лет назад мы уступали ей чуть больше.

Мне кажется, гонки на выносливость очень привлекательны для многих молодых пилотов. Если у них нет возможности попасть в «Ф-1», я предложил бы отправиться сюда.

Когда ты молод, то пытаешься оказаться в «Ф-1». Но думаю, что этот чемпионат не так сильно ей уступает с точки зрения уровня конкуренции, уровня машины, технологий и производителей.

Порой здесь даже лучше, поскольку можно сильнее атаковать. Кажется, что гонки на выносливость – это исключительно про распределение темпа, но это не так. Хорошо, есть трасса в Бахрейне – и она весьма специфична. Здесь очень высокий износ шин, так что большую часть времени приходится контролировать темп.

Но если взять «Ле-Ман», где очень низкий уровень износа резины и шины ведут себя очень стабильно, то там можно атаковать изо всех с первого круга и до конца гонки. Будучи пилотом, ты любишь больше выкладываться на полную, чем контролировать темп», – сказал Пьер Гвиди.

