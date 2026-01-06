Валттери Боттас выступит на Фестивале автоспорта в Аделаиде за рулем болида «Феррари» 1985 года
Боттас проведет показательные заезды за рулем ретро-болида «Феррари».
Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас примет участие в демонстрационных заездах на Фестивале автоспорта в Аделаиде, который пройдет с 28 февраля по 1 марта.
Финн будет управлять болидом «Феррари» 156/85 – который Скудерия использовала в сезоне-1985.
Вместе с Боттасом в заездах примет участие бывший пилот «Ф-1» Стефан Йоханссон, который выступал за «Феррари» в 1985-1986 годах. Швед будет пилотировать собственный 156/85 под номером 28.
Напомним, что в первых сезонах в «Ф-1» команда «Кадиллак» будет выступать с использованием моторов «Феррари».
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
