Валттери Боттас выступит на Фестивале автоспорта в Аделаиде за рулем болида «Феррари» 1985 года

Боттас проведет показательные заезды за рулем ретро-болида «Феррари».

Пилот «Кадиллака » Валттери Боттас примет участие в демонстрационных заездах на Фестивале автоспорта в Аделаиде, который пройдет с 28 февраля по 1 марта.

Финн будет управлять болидом «Феррари» 156/85 – который Скудерия использовала в сезоне-1985.

Вместе с Боттасом в заездах примет участие бывший пилот «Ф-1» Стефан Йоханссон , который выступал за «Феррари» в 1985-1986 годах. Швед будет пилотировать собственный 156/85 под номером 28.

Напомним, что в первых сезонах в «Ф-1» команда «Кадиллак» будет выступать с использованием моторов «Феррари».

