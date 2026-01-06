«Хаас» перенес презентацию ливреи на 19 января
В «Хаасе» изменили дату презентации болида 2026 года.
Команда «Хаас» заявила, что вместо запланированной даты (23 января) покажет новую ливрею для сезона-2026 раньше – 19 января.
Как отметил американский коллектив, тем самым он хочет избежать пересечения с презентациями «Альпин» и «Феррари», которые запланированы 23 января.
График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 10 команд из 11
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Хааса»
