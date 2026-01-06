«Хаас» перенес презентацию ливреи на 19 января

В «Хаасе» изменили дату презентации болида 2026 года.

Команда «Хаас » заявила, что вместо запланированной даты (23 января) покажет новую ливрею для сезона-2026 раньше – 19 января.

Как отметил американский коллектив, тем самым он хочет избежать пересечения с презентациями «Альпин» и «Феррари», которые запланированы 23 января.

