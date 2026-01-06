Габриэл Бортолето: «Хочу вернуть хороший темп в квалификациях»

Бортолето высказался о проблемах в конце сезона-2025.

Пилот «Ауди » (в 2025-м команда выступала как «Заубер ») рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в квалификациях к последним гонкам сезона-2025.

«В последних шести гонках у меня все выходило из-под контроля. Я мало что мог сделать: тут и там появлялись желтые флаги, происходили разные ситуации. Не хочу вдаваться в детали, но по многим причинам мне не удавалось проехать чистые быстрые круги.

Еще были этапы, где я просто недостаточно хорошо выступил, даже в квалификации. Летом мне удавалось показывать хороший темп во всех квалификациях, я проезжал отличные круги, раз за разом попадал в третий сегмент.

Я просто хочу вернуться в этот ритм. В конце сезона было много новых для меня трасс, что автоматически поставило меня в ситуацию, когда я вынужден был учиться», – сказал Бортолето.

Нико Хюлькенберг: «Бортолето быстро учится и обретает темп. Он впечатляет»

