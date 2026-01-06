Зак Браун о президенте ФИА: «Спорт никогда не был в таком хорошем состоянии»
В «Макларене» оценили работу президента ФИА.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о президенте ФИА Мохаммеде бен Сулайеме, который был переизбран в декабре.
«Главное достижение президента на сегодняшний день – Договор согласия 2026 года, который был подписан тихо, без лишнего шума в медиа, честным и сбалансированным образом.
Думаю, спорт никогда не был в таком хорошем состоянии. Все внимание направлено на то, что действительно полезно для спорта. И это, конечно, происходит под руководством президента и Стефано [Доменикали, руководителя «Ф-1»], которые очень тесно сотрудничают. Я очень доволен нынешним состоянием спорта», – сказал Браун.
Тото Вольфф о президенте ФИА: «Он обладает глубоким пониманием автоспорта, выходя за рамки «Формулы-1»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
