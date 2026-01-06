Изак Аджар: «Не стал бы расценивать переход в «Ред Булл» как достижение»

Аджар отказался признавать переход в «Ред Булл» достижением в карьере.

Новичок «Ред Булл» Изак Аджар считает, что повышение в основную команду из Милтон-Кейнса нельзя воспринимать как серьезное достижение.

«К сожалению, я бы не стал расценивать подписание контракта как достижение. Достижением стало бы оправдание ожиданий «Ред Булл», способность выполнить свою работу. Вот это было бы достижением.

Я всегда считал это своей целью – попасть в основную команду, где моим напарником будет лучшим пилот в мире. Местами это кажется ненастоящим, местами – нормальным, ведь это мое единственное занятие, верно? Я занимаюсь гонками.

Но в целом это потрясающе – и не только для меня, но и для моих родителей. Это здорово», – сказал Аджар.

