Юки Цунода: «Слушал, как Ферстаппен общался с гоночным инженером по ходу практик – это совершенно другой уровень»

Цунода восхитился работой гоночного инженера Ферстаппена в «Ред Булл».

Резервный пилот «Ред Булл » Юки Цунода рассказал, что во время сезона-2025, который, начиная с третьей гонки, японец провел в качестве основного пилота команды, его впечатлило взаимодействие между Максом Ферстаппеном и его гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе, известного как Джи-Пи.

«По правде говоря, Джи-Пи – один из самых впечатляющих инженеров из тех, с кем мне приходилось работать. У него невероятные идеи. Он также контролировал ситуацию с моим шасси – но если у Макса возникали трудности, то он тут же переключался на них.

Моя команда была вполне способной, но просто менее опытной, так что порой нам требовалась помощь. Но я не мог постоянно о ней просить. Я слушал, как Джи-Пи и Макс общались по ходу первых практик – и это совершенно другой уровень. Ты слышишь, насколько эффективно все проходит.

Я хотел достичь того же уровня коммуникации. Если сначала тебе приходится обращаться к кому-то, чтобы что-то проверить, то ты автоматически оказываешься в отстающих», – отметил Цунода.

