Себастьян Феттель: «В последние годы в «Ф-1» почувствовал неуверенность. Даже у Шумахера такое было»

Феттель рассказал о последних сезонах гоночной карьеры.

Четырехкратный чемпион «Ф-1» Себастьян Феттель отметил, что чувствовал необходимость подтвердить собственные способности в последние годы карьеры в гонках – которые он провел в составе «Астон Мартин » (в 2021-м и 2022-м).

«Думаю, в конце концов я пытался убедиться в том, что… А способен ли я все еще гоняться? Это звучит глупо, потому что, конечно, способен – я доказал это много раз. Но все это смешивается с неуверенностью, которая возникает у всех пилотов в пелотоне.

Много лет назад я разговаривал об этом с Михаэлем [Шумахером], и даже у него такое было. Я говорю «даже у него», потому что он величайший. Я рос окруженный его постерами на стенах. В гонках он был во всем лучшим. И у него возникла неуверенность: «Что? У тебя?» Так что это всех касается.

С точки зрения результатов в те годы [2021 и 2022] мне хотелось бы, чтобы команда быстрее добилась прогресса – но она все равно очень важна для меня, поскольку я вновь начал чувствовать себя комфортно за рулем болида. Думаю, даже на поздних этапах я показывал пиковые выступления – хотя, вероятно, уже нет», – поделился Феттель.

