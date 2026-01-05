Тото Вольфф о президенте ФИА: «Он обладает глубоким пониманием автоспорта, выходя за рамки «Формулы-1»

Вольфф поделился мнением о боссе ФИА.

Руководитель «Мерседеса » Тото Вольфф высказался о деятельности президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема , который был переизбран в декабре.

«Он обладает глубоким пониманием автоспорта, выходя за рамки «Формулы-1». Он профинансировал массовый спорт, направил средства на развитие гонок с точки зрения безопасности.

«Формула-1 » пребывает в отличном положении, и нам нужно продолжать развиваться в том же духе вместе с президентом, ФИА, Liberty [Media, владельцем коммерческих прав «Ф-1»] и командами. Мы должны быть едины и сделать еще один шаг вперед», – отметил Вольфф.

