Тото Вольфф о президенте ФИА: «Он обладает глубоким пониманием автоспорта, выходя за рамки «Формулы-1»
Вольфф поделился мнением о боссе ФИА.
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о деятельности президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, который был переизбран в декабре.
«Он обладает глубоким пониманием автоспорта, выходя за рамки «Формулы-1». Он профинансировал массовый спорт, направил средства на развитие гонок с точки зрения безопасности.
«Формула-1» пребывает в отличном положении, и нам нужно продолжать развиваться в том же духе вместе с президентом, ФИА, Liberty [Media, владельцем коммерческих прав «Ф-1»] и командами. Мы должны быть едины и сделать еще один шаг вперед», – отметил Вольфф.
Конец эпохи в «Ф-1»: Ферстаппен занял трон Хэмилтона, «Макларен» взлетел, Алонсо и «Феррари» без побед
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости