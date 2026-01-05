Серхио Перес: «Быть напарником Ферстаппена в «Ред Булл» очень сложно – это лучшая и худшая работа в «Ф-1»

Перес поделился подробностями о выступлениях за «Ред Булл».

Пилот «Кадиллака » Серхио Переса рассказал, каково ему было выступать за «Ред Булл» в качестве напарника Макса Ферстаппена .

Мексиканец был пилотом команды из Милтон-Кейнса с 2021 по 2024 год.

«Что пошло не так? Да все, все пошло не так. В «Ред Булл» со всем возникали проблемы. Если я был очень быстр, это была проблема – ведь это создавало в команде довольно напряженную обстановку. Если я был быстрее Макса, это была проблема. Если я был медленнее Макса, это была проблема. Проблемы были везде.

Я многому научился, верно? Вместо того чтобы жаловаться из-за таких условий, мне пришлось выложиться на полную и извлечь максимум.

У нас была лучшая команда. К сожалению, все развалилось. Я считаю, наша команда была способна доминировать 10 лет. Но, увы, всему пришел конец – но я выступал за лучшую команду, быть пилотом которой непросто, верно?

Быть напарником Макса в «Ред Булл» очень сложно – это лучшая и худшая работа в «Ф-1». Все ведь уже забыли, да? Когда я пришел в «Ред Булл », то начал приносить результаты. Все забыли, насколько сложно выступать за них», – сказал Перес.

Серхио Перес: «Когда Ферстаппен садится за руль болида, то становится другим человек. Его недостаток – темперамент»

