«Уильямс» представит ливрею болида 2026 года 3 февраля

«Уильямс» назвал дату показа ливреи для сезона-2026.

Команда «Уильямс » объявила, что проведет презентацию ливреи болида 2026 года FW48 3 февраля.

26-30 январе на трассе в Барселоне в закрытом формате пройдут первые предсезонные тесты.

Конец эпохи в «Ф-1»: Ферстаппен занял трон Хэмилтона, «Макларен» взлетел, Алонсо и «Феррари» без побед

