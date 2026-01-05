«Уильямс» представит ливрею болида 2026 года 3 февраля
«Уильямс» назвал дату показа ливреи для сезона-2026.
Команда «Уильямс» объявила, что проведет презентацию ливреи болида 2026 года FW48 3 февраля.
26-30 январе на трассе в Барселоне в закрытом формате пройдут первые предсезонные тесты.
Конец эпохи в «Ф-1»: Ферстаппен занял трон Хэмилтона, «Макларен» взлетел, Алонсо и «Феррари» без побед
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Уильямса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости