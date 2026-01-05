Дакар-2026. Аль-Аттия вышел на 1-е место в классе внедорожников после 2-го этапа, в категориях мотоциклов и грузовиков тоже сменились лидеры
5 января завершился 2-й этап «Дакара» в Саудовской Аравии.
Во всех классах сменились лидеры. Так, в категории вездеходов на первое место вышел Нассер Аль-Аттия, выступающий за рулем «Дачиа». Сам этап выиграл Сет Кинтеро из «Тойоты».
В классе мотоциклов победу на этапе одержал Даниэль Сандерс из «КТМ». Он же вышел в лидеры категории, опередив напарника Эдгара Канета.
В мотовездеходах лидерство сохранил Ксавье де Сультре («Полярис»), к которому подобрался выигравший 2-й этап Гонсалу Геррейру («Полярис»).
Категория грузовиков также столкнулась со сменой лидера: вперед вышел Митчел ван ден Бринк («ММ Текнолоджи»), в то время как этап выиграл Герт Хузинк за рулем «Рено».
Ралли Дакар
5 января 2026 года
2-й этап
Внедорожники
1. Сет Кинтеро (США, «Тойота») – 3:57.16
2. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +1.42
3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +1.56
7. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +6.07
8. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +6.31
13. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +9.27
16. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +11.42
20. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +13.39
Положение после 2-го этапа
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») – 7:12.16
2. Сет Кинтеро (США, «Тойота») +0.07
3. Гийом де Мевиус (Бельгия, «Мини») +1.09
4. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +1.28
5. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +1.57
8. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +4.04
10. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +6.35
13. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +10.02
23. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +23.37
Мотоциклы
1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 4:01.37
2. Эдгар Канет (Испания, «КТМ») +1.35
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +1.46
Положение после 2-го этапа
1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 7:42.24
2. Эдгар Канет (Испания, «КТМ») +0.30
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +2.18
Мотовездеходы SSV
1. Гонсалу Геррейру (Португалия, «Полярис») – 4:42.45
2. Форан Вэссад (Франция, «Полярис») +1.02
3. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +2.46
Положение после 2-го этапа
1. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») – 8:24.16
2. Гонсалу Геррейру (Португалия, «Полярис») +1.47
3. Брок Хигер (США, «Полярис») +6.22
Грузовики
1. Герт Хузинк (Нидерландны, «Рено») – 4:42.45
2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +0.32
3. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +1.09
Положение после 2-го этапа
1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 8:29.58
2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +3.06
3. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +3.30
