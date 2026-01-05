Дакар-2026. Аль-Аттия вышел на 1-е место в классе внедорожников после 2-го этапа, в категориях мотоциклов и грузовиков тоже сменились лидеры

5 января завершился 2-й этап «Дакара» в Саудовской Аравии.

Во всех классах сменились лидеры. Так, в категории вездеходов на первое место вышел Нассер Аль-Аттия , выступающий за рулем «Дачиа». Сам этап выиграл Сет Кинтеро из «Тойоты».

В классе мотоциклов победу на этапе одержал Даниэль Сандерс из «КТМ». Он же вышел в лидеры категории, опередив напарника Эдгара Канета.

В мотовездеходах лидерство сохранил Ксавье де Сультре («Полярис»), к которому подобрался выигравший 2-й этап Гонсалу Геррейру («Полярис»).

Категория грузовиков также столкнулась со сменой лидера: вперед вышел Митчел ван ден Бринк («ММ Текнолоджи»), в то время как этап выиграл Герт Хузинк за рулем «Рено».

Ралли Дакар

5 января 2026 года

2-й этап

Внедорожники

1. Сет Кинтеро (США, «Тойота») – 3:57.16

2. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +1.42

3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +1.56

7. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +6.07

8. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +6.31

13. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд ») +9.27

16. Карлос Сайнс -старший (Испания, «Форд») +11.42

20. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +13.39

Положение после 2-го этапа

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») – 7:12.16

2. Сет Кинтеро (США, «Тойота ») +0.07

3. Гийом де Мевиус (Бельгия, «Мини») +1.09

4. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +1.28

5. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +1.57

8. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +4.04

10. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +6.35

13. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +10.02

23. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +23.37

Мотоциклы

1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 4:01.37

2. Эдгар Канет (Испания, «КТМ») +1.35

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +1.46

Положение после 2-го этапа

1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 7:42.24

2. Эдгар Канет (Испания, «КТМ») +0.30

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +2.18

Мотовездеходы SSV

1. Гонсалу Геррейру (Португалия, «Полярис») – 4:42.45

2. Форан Вэссад (Франция, «Полярис») +1.02

3. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +2.46

Положение после 2-го этапа

1. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») – 8:24.16

2. Гонсалу Геррейру (Португалия, «Полярис») +1.47

3. Брок Хигер (США, «Полярис») +6.22

Грузовики

1. Герт Хузинк (Нидерландны, «Рено») – 4:42.45

2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +0.32

3. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +1.09

Положение после 2-го этапа

1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 8:29.58

2. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +3.06

3. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +3.30

Дакар-2026. Де Мевиус выиграл 1-й этап в классе внедорожников, Канет – лучших среди мотоциклов, Лопрайс – лидер в категории грузовиков

Расписание этапов «Дакара-2026»



