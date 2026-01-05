«Мерседес» покажет болид 2026 года 2 февраля
«Мерседес» объявил дату презентации болида сезона-2026.
Команда «Мерседес» определилась с датой презентации болида для грядущего сезона. Рендеры ливреи покажут 22 января, а саму машину полноценно презентуют 2 февраля.
26-30 январе на трассе в Барселоне в закрытом формате пройдут первые предсезонные тесты.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Мерседеса»
