Аяо Комацу о возможном интересе к Цуноде: «Не могу комментировать его будущее. Он не пилот «Хааса»

В «Хаасе» высказались о возможном интересе к Цуноде.

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу ответил, может ли команда рассмотреть кандидатуру Юки Цуноды при формировании состава на сезон-2027.

«Не могу комментировать его будущее. Очевидно, он не наш пилот. 2027-й? Думаю, нужно сосредоточиться на 2026-м, наших пилотах и новом регламенте.

Большинство пилотов это понимают: все хотят сначала посмотреть на то, как сложится 2026-й, чтобы выбрать в 2027-м лучший вариант среди команд. Вот почему в 2027-м будет очень активный трансферный рынок.

Чтобы оказаться в выгодном положении, нам важно продемонстрировать высокую конкурентоспособность в сезоне-2026. Вот наша цель», – сказал Комацу.

