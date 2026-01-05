Нико Хюлькенберг: «Бортолето быстро учится и обретает темп. Он впечатляет»

Хюлькенберг впечатлился выступлениями Бортолето в 2025-м.

Пилот «Ауди » (в 2025-м команда выступала как «Заубер ») Нико Хюлькенберг высказался о результатах его напарника Габриэла Бортолето в сезоне-2025, который стал дебютным для бразильца в «Ф-1».

«Он показывал очень конкурентоспособный темп на незнакомых ему трассах – там, где он никогда прежде не выступал. Он очень быстро учится, быстро обретает темп и стабильность.

В последней части сезона у него были взлеты и падения, но в целом он хорошо работает в коллективе и показывает отличную скорость. Он пришел, будучи очень молодым, голодным до побед – и меня все это очень впечатляет.

Я наблюдаю за ним ближе, чем остальные, вижу его на собраниях команды, смотрю, как он с ней взаимодействует. И все это впечатляет», – сказал Хюлькенберг.

Нико Хюлькенберг: «Многому научился у Бортолето. Если ты новичок, это не значит, что не умеешь пилотировать»

