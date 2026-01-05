Арвид Линдблад: «Какой совет мне дали в «Рейсинг Буллз»? Сказали, что будет трудно»

Линдблад рассказал, на чем сконцентрируется в начале 2026-го.

Новичок «Рейсинг Буллз » поделился ожиданиями от дебюта в «Ф-1» в сезоне-2026.

«Мне нужно над многим поработать, чтобы набрать скорость. В «Ф-1» многое изменится – не только из-за того, что я перехожу из «Ф-2». Изменения гораздо более серьезные, ведь в этом году глобально меняется регламент. Придется столкнуться со многими трудностями.

Меня ждет много работы с командой на базе, в симуляторе – мы должны сделать все возможное, чтобы мне удалось набрать темп, поскольку тесты будут играть очень важную роль. Особенно в связи со значительными изменениями силовой установки.

Думаю, мне нужно просто обрести комфорт за рулем болида, освоиться, поняв, что нужно делать и что от меня требуется. За рулем мне нужно будет о многом думать, чтобы набрать скорость и освоиться.

Какой совет мне дали в «Рейсинг Буллз»? Сказали, что будет трудно. Я не должен быть наивным. Я вполне понимаю, что будет непросто. Это будет значительный шаг вперед. В предстоящие месяцы меня ждет много работы», – сказал Линдблад.

