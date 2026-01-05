Алекс Палоу: «Не думаю, что в «Макларене» отдавали предпочтение Норрису. Просто «правила папайи» не сработали»
Четырехкратный чемпион «Индикара» Алекс Палоу поделился мнением о внутрикомандной тактике «Макларена», известной как «правила папайи».
Данный подход подразумевает равные и справедливые условия для напарников Оскара Пиастри и Ландо Норриса с точки зрения борьбы, однако в сезоне-2025 он не раз приводил к спорным ситуациям.
«Если тебе говорят пропустить напарника, то ты это делаешь, потому что в конце концов ты работаешь на команду. Можешь спорить, но ты выступаешь в гонках за рулем этой машины благодаря команде.
Не знаю, как бы я поступил. Со стороны очень легко сказать: «Нет, нет, я второй, а он третий. Я останусь впереди». Но в этот момент ты работаешь на базу, на бренд, на очень многих людей. Если они тебе говорят что-то сделать, то нужно помнить, что тебя просто наняли.
Отдавали ли Норрису предпочтение? Мне кажется, это преувеличено. Думаю, они оказались в таком положении, когда у них была лучшая машина и при этом они хотели создать образ дружелюбной команды – такой, которая со всем идеально справляется и заботится о пилотах.
В попытке это реализовать «Макларен» добился совершенно обратного, заставив всех поверить, что они отдают предпочтение какому-то одному конкретному пилоту. Но не думаю, что там был фаворитизм. Правда в том, что «правила папайи» не сработали», – считает Палоу.
