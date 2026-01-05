Чжоу Гуаньюй стал резервным пилотом «Кадиллака»

В «Кадиллаке» определилась с резервистом.

Команда «Кадиллак» объявила о подписании Чжоу Гуаньюя в качестве резервного пилота. Ранее китаец занимал такую же должность в «Феррари» на протяжении сезона-2025.

«Процесс выбора резервиста был таким же тщательным, как поиск основных пилотов. Мы хотели взять кандидата с опытом недавних выступлений в «Ф-1», который готов упорно трудиться как часть команды и понимает особенности работы над машиной в течение сезона.

Чжоу идеально нам подошел. Он многое нам даст в 2026-м, мы с нетерпением ждем начало совместной работы», – сказал руководитель «Кадиллака » Грэм Лоудон.

Чжоу Гуаньюй покинул должность резервиста «Феррари»

