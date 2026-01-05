Бермэн совершил больше всего обгонов в сезоне-2025, Албон и Стролл – в топ-3
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн возглавил рейтинг гонщиков «Ф-1» по количеству обгонов за сезон-2025. Британец прошел соперников 128 раз.
Полным списком поделилось издание GPblog.
Рейтинг пилотов по количеству обгонов в 2025-м
1. Оливер Бермэн («Хаас») – 128 обгонов
2. Алекс Албон («Уильямс») – 118
3. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 109
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 107
5. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 106
6. Эстебан Окон («Хаас») – 105
7. Карлос Сайнс («Уильямс») – 100
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 97
9. Кими Антонелли («Мерседес») – 94
10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»/«Ред Булл») – 92
11. Габриэл Бортолето («Заубер») – 89
12. Лиам Лоусон («Ред Булл»/«Рейсинг Буллз») – 82
12. Пьер Гасли («Альпин») – 82
13. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 75
14. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 72
15. Шарль Леклер («Феррари») – 70
16. Джордж Расселл («Мерседес») – 66
17. Ландо Норрис («Макларен») – 64
18. Оскар Пиастри («Макларен») – 56
19. Франко Колапинто («Альпин») – 37
20. Джек Дуэн («Альпин») – 23
