6

Бермэн совершил больше всего обгонов в сезоне-2025, Албон и Стролл – в топ-3

Стала известна статистика обгонов в «Ф-1» в 2025-м.

Пилот «Хааса» Оливер Бермэн возглавил рейтинг гонщиков «Ф-1» по количеству обгонов за сезон-2025. Британец прошел соперников 128 раз.

Полным списком поделилось издание GPblog.

Рейтинг пилотов по количеству обгонов в 2025-м

1. Оливер Бермэн («Хаас») – 128 обгонов

2. Алекс Албон («Уильямс») – 118

3. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 109

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 107

5. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 106

6. Эстебан Окон («Хаас») – 105

7. Карлос Сайнс («Уильямс») – 100

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 97

9. Кими Антонелли («Мерседес») – 94

10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»/«Ред Булл») – 92

11. Габриэл Бортолето («Заубер») – 89

12. Лиам Лоусон («Ред Булл»/«Рейсинг Буллз») – 82

12. Пьер Гасли («Альпин») – 82

13. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 75

14. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 72

15. Шарль Леклер («Феррари») – 70

16. Джордж Расселл («Мерседес») – 66

17. Ландо Норрис («Макларен») – 64

18. Оскар Пиастри («Макларен») – 56

19. Франко Колапинто («Альпин») – 37

20. Джек Дуэн («Альпин») – 23

Маневр Ферстаппена на Пиастри в Имоле – обгон года по версии сайта «Ф-1»
  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoФормула-1
logoДжек Дуэн
logoЗаубер
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
logoШарль Леклер
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoИзак Аджар
logoМакларен
logoЛиам Лоусон
logoРед Булл
logoГабриэл Бортолето
logoХаас
logoАлександр Албон
рейтинги
logoЛьюис Хэмилтон
logoКарлос Сайнс
logoУильямс
logoФернандо Алонсо
logoАндреа Кими Антонелли
logoНико Хюлькенберг
logoАльпин
logoАстон Мартин
logoРейсинг Буллз
logoЛанс Стролл
logoЮки Цунода
logoПьер Гасли
logoДжордж Расселл
logoОливер Бермэн
logoФранко Колапинто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Ферстаппен выступает на высочайшем уровне – не видел такого десятилетиями»
35 минут назад
Ламбьязе останется гоночным инженером Ферстаппена в «Ред Булл» (De Telegraaf)
сегодня, 16:33
Фредерик Вассер: «Огорчился, когда в прошлом сезоне СМИ опорочили имя технического директора «Феррари»
сегодня, 15:11
Зак Браун: «Макларен» старается дестабилизировать другие команды в «Ф-1». Занимаемся этим на каждом уровне»
сегодня, 14:43
Пилот «Феррари» в гонках на выносливость Пьер Гвиди: «Если у молодых пилотов нет возможности попасть в «Ф-1», предложил бы отправиться в WEC»
сегодня, 14:06
Легендарные Puma Speedcat – изначально обувь для гонщиков. Как еще гонки влияют на уличную моду?
сегодня, 14:00Спецпроект
Валттери Боттас выступит на Фестивале автоспорта в Аделаиде за рулем болида «Феррари» 1985 года
сегодня, 13:10
График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 10 команд из 11
вчера, 16:27
«Хаас» перенес презентацию ливреи на 19 января
сегодня, 12:33
Габриэл Бортолето: «Хочу вернуть хороший темп в квалификациях»
сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00