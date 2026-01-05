Серхио Перес: «Когда Ферстаппен садится за руль болида, то становится другим человек. Его недостаток – темперамент»

Перес рассказал, в чем трудность работы с Ферстаппеном.

Пилот «Кадиллака » поделился воспоминаниями о работе в «Ред Булл » и впечатлениями от выступлений с Максом Ферстаппеном в качестве напарника.

В частности, мексиканец вспомнил Гран-при Бразилии 2022 года, когда Ферстаппен отказался выполнять командный приказ и не вернул Пересу позицию.

«С Максом что-то происходит. Он прекрасный человек, но, когда он садится за руль болида, с ним что-то происходит. Он перевоплощается, становится другим человеком.

Думаю, [в Бразилии] он испытывал то, что никогда прежде не показывал. Мы говорили об этом и считали, что проблема осталась позади. Вся команда так считала. Так что мы все были удивлены, когда он так поступил.

Макс – невероятно сильный пилот, если говорить о ментальности, и отличный лидер. Мне кажется, его недостаток – темперамент. Когда что-то идет не так, ему трудно справиться – как это было в Барселоне [в 2025-м, когда Ферстаппен столкнулся с Расселлом]. Он замыкается в себе. У него есть такая черта. Но я также думаю, что без этого он не был бы Максом», – отметил Перес.

