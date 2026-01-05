Руководитель стратегического отдела «Ред Булл» перешел в «Макларен»
В «Макларене» усилились одним из ключевых сотрудников «Ред Булл».
Руководитель отдела стратегии «Ред Булл» Уилл Кортни объявил об уходе из команды. Специалист присоединился к «Макларену» в качестве спортивного директора и уже приступил к работе.
Изначально ожидалось, что Кортни не сможет совершить переход в другой коллектив вплоть до середины 2026 года, пока не отработает контракт – однако в итоге сторонам удалось договориться о досрочном трансфере (на который Уилл решился еще в 2024-м).
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
