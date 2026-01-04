Ральф Шумахер: «Хэмилтону и его гоночному инженеру следует отправиться в отпуск вместе»

Ральф Шумахер дал Хэмилтону совет.

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер высказался о проблемах в коммуникации и взаимопонимании между Льюисом Хэмилтоном и его гоночным инженером в «Феррари » Риккардо Адами.

«Хэмилтон и его инженер Риккардо Адами не очень хорошо понимают друг друга. Это очень большой минус для Льюиса. Думаю, им двоим следует отправиться в отпуск вместе», – сказал немец.

