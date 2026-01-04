Ланс Стролл: «Сама идея нового регламента немного печалит. Все пилоты «Ф-1» согласны с этим»

Стролл объяснил недовольство новым регламентом.

Пилот «Астон Мартин » рассказал, что новый регламент не совсем устраивает гонщиков «Ф-1».

В рамках новых правил, которые вступили в силу в этом году, команды будут использовать полностью обновленную силовую установку, главной особенностью которой станет новое распределение мощности: половина придется на электрическую составляющую.

«Думаю, сама идея нового регламента – и, мне кажется, тут все согласны – немного печалит. Мы идем в сторону 400 км/ч на прямой и половины скорости в поворотах. Будучи пилотом, ты хочешь совершенно не этого.

Нам придется работать с энергией и батареей, распределять темп – а это не так интересно, как атаковать изо всех сил при наличии большой прижимной силы. Это касается всех пилотов – мы все едины во мнении», – сказал Стролл .

