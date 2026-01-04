  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ланс Стролл: «Сама идея нового регламента немного печалит. Все пилоты «Ф-1» согласны с этим»
4

Ланс Стролл: «Сама идея нового регламента немного печалит. Все пилоты «Ф-1» согласны с этим»

Стролл объяснил недовольство новым регламентом.

Пилот «Астон Мартин» рассказал, что новый регламент не совсем устраивает гонщиков «Ф-1».

В рамках новых правил, которые вступили в силу в этом году, команды будут использовать полностью обновленную силовую установку, главной особенностью которой станет новое распределение мощности: половина придется на электрическую составляющую.

«Думаю, сама идея нового регламента – и, мне кажется, тут все согласны – немного печалит. Мы идем в сторону 400 км/ч на прямой и половины скорости в поворотах. Будучи пилотом, ты хочешь совершенно не этого.

Нам придется работать с энергией и батареей, распределять темп – а это не так интересно, как атаковать изо всех сил при наличии большой прижимной силы. Это касается всех пилотов – мы все едины во мнении», – сказал Стролл.

Конец эпохи в «Ф-1»: Ферстаппен занял трон Хэмилтона, «Макларен» взлетел, Алонсо и «Феррари» без побед
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoАстон Мартин
регламент
logoЛанс Стролл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер: «Хэмилтону и его гоночному инженеру следует отправиться в отпуск вместе»
вчера, 17:57
Дакар-2026. Де Мевиус выиграл 1-й этап в классе внедорожников, Канет – лучших среди мотоциклов, Лопрайс – лидер в категории грузовиков
вчера, 16:50
Арвид Линдблад: «Во время практики в Мексике чувствовал очень большое давление из-за того, что Ферстаппен боролся за титул»
вчера, 15:00
Серхио Перес о захвате Мадуро: «Свободная Венесуэла🤍❤️»
вчера, 14:01Фото
Джордж Расселл: «Идеал – это то, как «Мерседес» работал с Хэмилтоном и Боттасом»
вчера, 13:06
Нико Хюлькенберг: «В 2025-м «Заубер» добился значительного прогресса. Команда в хорошем положении»
вчера, 12:34
Арвид Линдблад о дебюте в «Ф-1»: «Привык к тому, что каждый год меня бросают в омут с головой»
вчера, 10:53
«Тупейший ублюдок». Пилот «Фольксвагена» перевернулся во время пролога «Дакара»
вчера, 10:07Видео
Изак Аджар о бывших напарниках Ферстаппена: «Каждый считает себя особенным. Думаешь, что справишься – а затем тебя уничтожают»
вчера, 09:56
Шарль Леклер: «Ненавижу говорить об «Ф-1» как о работе, поскольку всегда любил пилотировать»
вчера, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00