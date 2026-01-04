  • Спортс
  Дакар-2026. Де Мевиус выиграл 1-й этап в классе внедорожников, Канет – лучших среди мотоциклов, Лопрайс – лидер в категории грузовиков
Дакар-2026. Де Мевиус выиграл 1-й этап в классе внедорожников, Канет – лучших среди мотоциклов, Лопрайс – лидер в категории грузовиков

В Саудовской Аравии завершился первый этап ралли-рейда «Дакар».

Пилот «Мини» Гийом де Мевиус одержал победу в классе внедорожников. Среди мотоциклов лучшим оказался Эдгар Канет из «КТМ». В зачете грузовиков лидерство взял Алеш Лопрайс, выступающий на «Ивеко».

Ралли Дакар

4 января 2026 года

1-й этап

Внедорожники

1. Гийом де Мевиус (Бельгия, «Мини») – 3:07,39

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +0.4…

3. Мартин Прокоп (Чехия, «Форд») +1.27…

4. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +1.38…

6. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +1.54…

10. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +3.01…

11. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +3.34…

12. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +3.47…

17. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +6.57…

36. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +28.52…

Мотоциклы

1. Эдгар Канет (Испания, «КТМ») – 3:16,11

2. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +1.02…

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +1.32…

Мотовездеходы SSV

1. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») – 3:38,45

2. Алешандре Пинту (Португалия, «Полярис») +3.34…

3. Брок Хигер («Полярис») +3.48…

Грузовики

1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») – 3:42,15

2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +1.47…

3. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +7.19…

Расписание этапов «Дакара-2026»
 
 

