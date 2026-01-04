Дакар-2026. Де Мевиус выиграл 1-й этап в классе внедорожников, Канет – лучших среди мотоциклов, Лопрайс – лидер в категории грузовиков
В Саудовской Аравии завершился первый этап ралли-рейда «Дакар».
Пилот «Мини» Гийом де Мевиус одержал победу в классе внедорожников. Среди мотоциклов лучшим оказался Эдгар Канет из «КТМ». В зачете грузовиков лидерство взял Алеш Лопрайс, выступающий на «Ивеко».
Ралли Дакар
4 января 2026 года
1-й этап
Внедорожники
1. Гийом де Мевиус (Бельгия, «Мини») – 3:07,39
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +0.4…
3. Мартин Прокоп (Чехия, «Форд») +1.27…
4. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +1.38…
6. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +1.54…
10. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +3.01…
11. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +3.34…
12. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +3.47…
17. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +6.57…
36. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +28.52…
Мотоциклы
1. Эдгар Канет (Испания, «КТМ») – 3:16,11
2. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +1.02…
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +1.32…
Мотовездеходы SSV
1. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») – 3:38,45
2. Алешандре Пинту (Португалия, «Полярис») +3.34…
3. Брок Хигер («Полярис») +3.48…
Грузовики
1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») – 3:42,15
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +1.47…
3. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +7.19…
Дакар-2026. Экстрем показал лучшее время, Гатри – 2-й, Де Мевиус – 3-й, Аль-Аттия – 4-й, Сайнс-старший – 8-й, Леб – 17-й