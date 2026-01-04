Арвид Линдблад: «Во время практики в Мексике чувствовал очень большое давление из-за того, что Ферстаппен боролся за титул»

Линдблад высказался о попадании в «Ф-1».

Новичок «Рейсинг Буллз » поделился впечатлениями от того, что ему удалось пробиться в «Ф-1» после первого же сезона в «Формуле-2».

«Я всегда думал, что если сконцентрируюсь на темпе в «Ф-2», то это даст мне наилучшую возможность оказаться в «Ф-1». Именно на этом я фокусировался.

Я верил, что если сделаю все правильно и выступлю хорошо, то у меня появится возможность. Так что такие моменты, как получение суперлицензии и участие в первых практиках, придали мне уверенность, что я делаю все правильно, что все сложится хорошо.

Уик-энд в Сильверстоуне стал для меня очень особенным, ведь это был первый раз, когда я выступил в первой практике – и сделал это на домашнем этапе. Было трудно, ведь тогда я еще параллельно участвовал в сессиях «Ф-2», так что не мог полностью сосредоточиться на «Ф-1».

В Мексике было проще. У меня не было никаких других обязательств. Так что я просто сосредоточился на том, чтобы как можно лучше выполнить свою работу – что мне явно помогло. Но все же было непросто.

Очевидно, в условиях, когда Макс Ферстаппен боролся за титул, я чувствовал очень большое давление – ведь мне нельзя было допускать ошибки. Я был очень, очень доволен тем, как пришли обе практики – особенно в Мексике», – рассказал Линдблад.

Арвид Линдблад о дебюте в «Ф-1»: «Привык к тому, что каждый год меня бросают в омут с головой»

