Серхио Перес о захвате Мадуро: «Свободная Венесуэла🤍❤️»

Перес высказался о захвате президента Венесуэлы.

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес опубликовал пост в соцсетях, посвященный захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро вооруженными силами США.

«Братья и сестры из Венесуэлы, шлю вам теплые, искренние объятия. Вы пример того, что веру никогда не теряют! Мои молитвы с вами! Свободная Венесуэла 🤍❤️» – написал мексиканец.

Фото: соцсети Серхио Переса

