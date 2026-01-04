Серхио Перес о захвате Мадуро: «Свободная Венесуэла🤍❤️»
Перес высказался о захвате президента Венесуэлы.
Пилот «Кадиллака» Серхио Перес опубликовал пост в соцсетях, посвященный захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро вооруженными силами США.
«Братья и сестры из Венесуэлы, шлю вам теплые, искренние объятия. Вы пример того, что веру никогда не теряют! Мои молитвы с вами! Свободная Венесуэла 🤍❤️» – написал мексиканец.
Фото: соцсети Серхио Переса
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Серхио Переса
